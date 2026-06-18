18/06/2026 11:11

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安本指美聯儲減少政策指引，市場關注2026年加息預期

▷ 安本稱未來贏家需盈利增長抵銷資本成本及美元強勢

▷ 美國、日本、韓國及台灣股市涉AI及半導體投資周期 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》對於美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在6月17日的會議，安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，美聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)似乎決心保持靈活性，以應對實際通脹、就業、生產力和金融狀況的變化。目前減少指引令今天的利率點陣圖更具影響力。由於聲明和沃什在記者會上釋放的訊號較少，市場關注的焦點集中在預期2026年至少加息一次的9位與會者身上。他指出，隨著前瞻性指引的取消，下一次美聯儲局會議將視為被市場完全即時解讀，對每一次通脹數據、就業報告和美聯儲局言論的敏感度都會增加。他提及，對於貨幣而言，鷹派立場的美聯儲局也應該會為美元設定更高的下限，儘管油價下跌和地緣政治風險的減弱可能會抑制美元的短期升值。但更可能的結果是美元保持韌性，而不是持續走強。*地緣政治局勢的緩和將推動短期反彈*他表示，對於股票而言，當企業基本面因素更為重要時，這將導致市場出現更大的分化。目前的市場環境更接近傳統的通脹擴張，而非滯脹。就業相對穩定，經濟活動和資本投資保持強勁，企業盈利狀況良好。因此，即使在高利率環境下，能夠實現短期盈利大幅增長的公司股價仍可能繼續上漲。他指出，地緣政治局勢的緩和將推動短期反彈，而沃什發起的持續改革將日益決定反彈的品質和持久性。股市周期將持續，但門檻已提高。企業基本面至關重要。未來的贏家將是那些盈利增長強勁、足以抵銷資本成本上升和美元強勢影響的企業。股市領頭羊將是那些盈利能力強、資產負債表穩健、定價能力強且再融資需求有限的企業。他提及，美國、日本、韓國和台灣股市捕捉了重要的人工智能和半導體投資周期，涵蓋超大規模數據中心、晶片設計商、代工廠、高頻寬記憶體、先進封裝、半導體設備、網路、電源管理和冷卻系統等領域。它們的盈利增長主要受結構性資本支出驅動，而非對貨幣寬鬆政策的預期。相反，盈利能力較差的長久期股票、高槓桿的小型公司、商業地產、業績疲弱的房屋建築商以及估值依賴於快速減息的企業，其表現可能滯後。(bn)