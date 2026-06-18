18/06/2026 10:55

【中東戰火】美伊簽署諒解備忘錄，安本：美國股市將受惠於地緣政治風險下降

《經濟通通訊社18日專訊》對於美國與伊朗簽署臨時停火協議，安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，隨著美伊簽署諒解備忘錄，市場關注點將從衝突本身轉向更持久局勢緩和步伐。主要能源進口市場將首當其衝受惠。日本、韓國和台灣將受惠於進口成本下降和企業邊際利潤提升，這將進一步鞏固人工智能和半導體投資帶來的支持。



他指出，美國股市也將受惠於地緣政治風險下降以及對人工智能基礎設施、半導體和數據中心的持續投資。印度、泰國和菲律賓將受惠於通脹下降、經常帳狀況改善以及貨幣和財政政策壓力減輕。



他提及，歐洲的工業、化工、航空、汽車和消費品公司也將受惠，而能源生產商則會因油價正常化和盈利預期下調而表現落後。市場的預期已從衝突再度爆發轉向透過談判實現緩和局勢。油價下跌降低了短期通脹風險，支持消費和企業邊際利潤，並有利於股市和信貸市場出現反彈。(bn)