18/06/2026 13:39

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率3.50%-3.75%不變

▷ 沃什首次主持議息會議，未提交個人利率預測

▷ 政策聲明精簡，強調通脹風險 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局將聯邦基金利率目標區間維持在3.50%至3.75%，連續第四次按兵不動，符合市場預期。中銀香港(02388)高級經濟研究員曾之騰表示，本次會議維持利率不變，但市場關注焦點更在於聯儲局對未來政策路徑的研判。與3月相比，聯儲官員對今年年底利率的預測中位數上調50個基點至3.8%，對應全年加息25個基點。與此同時，在就業與通脹的「雙重使命」中，聯儲局此次僅重點強調通脹風險。上述變化反映，國際局勢帶來的通脹壓力，已對聯儲局原有的政策路徑產生顯著影響。他指出，本次議息會議是沃什出任聯儲局主席後首次主持的會議，其政策立場及溝通風格備受市場關注。會上，沃什重申聯儲局將堅定致力於實現2%的通脹目標，且未提交個人利率點陣圖預測，同時大幅精簡議息聲明內容，這與其此前批評聯儲局「過度溝通」的觀點一脈相承。曾之騰認為，推動聯儲局溝通機制改革，強化「數據依賴」並淡化「前瞻指引」，或將成為沃什未來調整貨幣政策框架的重要方向。除溝通策略外，沃什亦可能在通脹衡量指標、資產負債表管理框架等領域推動進一步改革。他提及，儘管本次會議決議獲得全體票委支持，但聯儲官員對經濟前景及政策路徑的判斷仍存分歧，能源價格衝擊最終會否演變為更廣泛的通脹壓力，亦有待進一步觀察。在政策框架調整與官員觀點分歧並存的情況下，市場對聯儲局政策路徑的不確定性或有所上升，需警惕金融市場波動加劇的風險。(bn)