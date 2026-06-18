18/06/2026 13:39
【美國議息】中銀香港：沃什議息「首秀」受關注，聯儲政策前景仍存較大不確定性
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▷ 聯儲局維持利率3.50%-3.75%不變
▷ 沃什首次主持議息會議，未提交個人利率預測
▷ 政策聲明精簡，強調通脹風險
▷ 沃什首次主持議息會議，未提交個人利率預測
▷ 政策聲明精簡，強調通脹風險
他指出，本次議息會議是沃什出任聯儲局主席後首次主持的會議，其政策立場及溝通風格備受市場關注。會上，沃什重申聯儲局將堅定致力於實現2%的通脹目標，且未提交個人利率點陣圖預測，同時大幅精簡議息聲明內容，這與其此前批評聯儲局「過度溝通」的觀點一脈相承。曾之騰認為，推動聯儲局溝通機制改革，強化「數據依賴」並淡化「前瞻指引」，或將成為沃什未來調整貨幣政策框架的重要方向。除溝通策略外，沃什亦可能在通脹衡量指標、資產負債表管理框架等領域推動進一步改革。
他提及，儘管本次會議決議獲得全體票委支持，但聯儲官員對經濟前景及政策路徑的判斷仍存分歧，能源價格衝擊最終會否演變為更廣泛的通脹壓力，亦有待進一步觀察。在政策框架調整與官員觀點分歧並存的情況下，市場對聯儲局政策路徑的不確定性或有所上升，需警惕金融市場波動加劇的風險。(bn)