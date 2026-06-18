18/06/2026 11:40
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息升跌戶現，而與樓按相關的一個月拆息報2.94452厘，跌1.453基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97333厘，跌1.482基點。
隔夜息報2.69619厘，跌11.381基點；一周拆息跌0.857基點，報2.79143厘，兩周則跌7.506基點，報2.96202厘。長息方面，六個月拆息升0.286基點，報3.06423厘，一年期則升3.953基點，報3.3031厘。
港元匯價今日在7.8370-7.8351之間上落，最新報7.8370。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.69619厘，跌11.381基點；一周拆息跌0.857基點，報2.79143厘，兩周則跌7.506基點，報2.96202厘。長息方面，六個月拆息升0.286基點，報3.06423厘，一年期則升3.953基點，報3.3031厘。
港元匯價今日在7.8370-7.8351之間上落，最新報7.8370。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.69619
|-11.381
|一周
|2.79143
|-0.857
|兩周
|2.96202
|-7.506
|一個月
|2.94452
|-1.453
|兩個月
|2.97333
|+0.66
|三個月
|2.97333
|-1.482
|六個月
|3.06423
|+0.286
|一年
|3.3031
|+3.953
資料來源：香港銀行公會