18/06/2026 17:30

【企業盈喜】信保環球控股料全年轉虧為盈利不超過4500萬

《經濟通通訊社18日專訊》信保環球控股(00723)公布，預期於2026年財政年度將錄得淨溢利不超過3700萬元，而截至2025年3月31日止年度則錄得虧損約2700萬元；且2026年財政年度的公司擁有人應佔溢利將不超過4500萬元，而2025年財政年度則為虧損約1700萬元。



預期於2026年財政年度將轉虧為盈主要為以下各項的綜合影響：(i)木材供應鏈業務錄得虧損，此乃主要由於中國房地產市場需求持續疲弱、地緣政治不穩定、美國關稅的不確定性、邊際利潤受壓、歐洲營運成本飆升及若干應收貿易款項之減值虧損；(ii)放債業務錄得虧損，此乃主要由於其貸款組合規模縮減導致收入下跌、若干應收貸款之淨減值變更與撇銷及抵債資產之減值虧損，惟前兩者之影響均被(iii)按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之財務資產之公平值收益淨額及出售／贖回按公平值計入損益之財務資產之收益淨額所蓋過。(kl)