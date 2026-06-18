18/06/2026 18:52

【國債期貨】李家超指香港推出國債期貨為重要發展里程碑，陳茂波稱有助提升國債流動性和市場深度

《經濟通通訊社18日專訊》香港證監會宣布，香港將計劃於8月3日推出5年期國債期貨，特區政府表示歡迎。



行政長官李家超表示，國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位。隨著市場對人民幣計價產品和相關避險金融工具的需求日增，香港推出國債期貨成為一個重要的發展里程碑，為投資者提供了有效的離岸風險管理工具，使投資者高效管理利率風險敞口，並進一步鞏固香港債券中心地位。



財政司司長陳茂波表示，在港推出國債期貨，不僅是增添一項離岸風險管理產品，更令國際投資者管理人民幣利率風險的對沖工具更為完整，有助提升國債流動性和市場深度，吸引更多全球資金參與內地國債市場。國債期貨是完善香港人民幣產品生態圈和深化互聯互通的關鍵一步，有利帶動結構性產品，以及資產管理及風險管理服務在港發展，進一步鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐和國際風險管理中心的地位。感謝中央部委的大力支持，特區政府和各金融監管機構會全速推進落實有關安排。(ac)