18/06/2026 15:58

【美國議息】新加坡銀行：美聯儲意外偏鷹，惟溫和加息不會對股市構成重大衝擊

《經濟通通訊社18日專訊》新加坡銀行首席宏觀策略師莫曼蘇表示，美聯儲局在新主席沃什首次主持的會議上，決定維持聯邦基金利率於3.50-3.75%區間不變。此舉符合市場預期，因為美聯儲局的主要通脹指標PCE物價指數達到3.3%，仍遠高於2%的目標水平。然而，FOMC會後聲明意外地偏向鷹派，令標普500指數下跌1.2%，美元上揚，國債孳息率急升。



莫曼蘇指出，首先，FOMC會後聲明非常簡短，直接了當地指出：「通脹仍高於委員會2%的目標……委員會將致力實現物價穩定。」其次，委員會以12比0的投票結果，決定按兵不動，未有任何成員提出減息的異議。第三，在18名提供利率預測的委員會成員中，有9人預期今年將會加息；同時，核心PCE通脹預測亦被上調至2026年的3.3%及2027年的2.5%，仍高於2%的目標水平。最後，沃什因不認同前瞻指引而未提供點陣圖預測，但他仍關注通脹問題，指出「物價持續高企將為美國民眾帶來負擔。」



莫曼蘇提及，該行認為，溫和加息不會對股市構成重大衝擊，亦不會扭轉美元潛在的多年下行趨勢。然而，10年期美國國債孳息率預計將在4.00%至5.00%區間內持續波動，因此投資者在存續期配置上宜維持謹慎。(bn)