18/06/2026 15:58

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ FOMC維持利率不變，符合市場預期

▷ 點陣圖顯示更多官員預期年底前加息

▷ 股票市場已反映年底加息風險 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》恒生銀行首席經濟師劉健恆表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)一致表決，連續第四次會議維持政策利率不變，符合市場預期。決議同時伴隨委員會上調通脹預測，並在「點陣圖」上出現更偏鷹派的轉向。鑑於近期美國勞動市場展現韌性、通脹數據仍然偏高，上述調整大致符合預期，惟市場仍將訊息解讀為偏鷹，觸發避險情緒升溫。劉健恆指出，該行認為，這並未改變美美聯儲局目前的觀望立場；相反，隨著FOMC逐步淡化前瞻指引，市場對政策路徑的判斷將更趨「數據主導」。這亦是美美聯儲局主席沃什決心推行的「制度革新」的一部分，且已在明顯縮短的政策聲明及更聚焦於操作層面的記者會中有所體現。沃什亦多次強調委員會在控制通脹方面「明確且一致」的承諾；該行認為，這與其說是為了影響市場定價，不如說更著眼於強化公信力。恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，美聯儲局最新的「點陣圖」顯示，現時有更多官員預期年底前可能作出加息。利率期貨目前反映市場對10月加息的機率偏高。新任主席沃什並未公布個人的利率預測，但他強調對通脹的擔憂。相信他傾向依循委員會共識而非個人主張。這或有助避免在鮑威爾主席任內白宮與美聯儲局不時發生有關利率的爭議。這次會後聲明亦較以往明顯精簡。該行預期美聯儲局將繼續淡化前瞻性指引，令市場更難判斷政策路徑。在此環境下，每月美國通脹數據及油價走勢，料將成為影響加息預期的關鍵訊號。*市場對中東和平談判取得進展的預期，有助推動油價回落*梁君馡指出，股票方面，美股隔夜出現獲利回吐，今早亞洲市場則表現平穩。市場對年底前美國再度加息的風險，似乎已大致反映在價格之中。由AI硬件帶動的市場（包括日本、南韓及台灣）仍持續升勢。除AI超級周期外，該行亦看到另一利好因素，市場對中東和平談判取得進展的預期，有助推動油價回落，為依賴中東原油及液化天然氣(LNG)進口的亞洲市場帶來正面支持。梁君馡提及，債市方面，短年期美國國債孳息率在會後大幅上升，而長年期孳息率相對穩定，反映長期通脹預期並未出現明顯變化，有利於全球債市的穩定。該行仍偏好部署美元浮息策略、和息差有望收窄的證券化信用債資產（如CLOs、MBS、ABS），以及亞洲美元企業債。(bn)