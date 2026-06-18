18/06/2026 18:08

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局維持利率不變，點陣圖顯示多數委員傾向2026年加息

▷ 沃什宣布成立工作小組檢視溝通機制，排除修改通脹目標

▷ 沃什強調通脹為首要任務，廢除前瞻指引 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，一如市場預期，聯儲局維持政策利率不變，並在會後聲明中刪除偏鴿措辭。然而，真正的焦點還在後頭。今次會後聲明大幅精簡，焦點完全集中於穩定物價。局方不但取消了前瞻指引，亦不再披露委員的投票取向。然而，真正的「鷹派意外」藏於點陣圖之中：18位FOMC委員中，有9位認為2026年至少應加息一次，8位傾向維持不變，僅1人支持減息；而新任主席沃什更未有提交預測。除政策利率展望外，委員預測2026年經濟增長放緩、通脹升溫，但勞動市場依然穩健。此外，委員預期整體通脹有望於2027年回歸正常，但核心通脹難以快速回落，反映關稅及能源價格以外存在結構性因素，這無疑是另一個鷹派訊號。*精簡版聲明僅包含可確認事實，明確暗示通脹是目前首要任務*沃什在記者會上重申聯儲局的「雙重使命」，並強調精簡版聲明僅包含可確認的事實，明確暗示通脹是局方目前的首要任務。至於經濟預測摘要及點陣圖，沃什坦言自己未有提供預測，並預告未來極有可能更改發布格式。局方將成立五個工作小組，首個小組將率先處理此議題。這些工作小組將引入外部專家，全面檢討局方在溝通機制、聯儲局資產負債表、數據、生產力、就業及通脹等範疇的潛在變革。但沃什表示，修改通脹目標並不在檢討之列。談到加息可能，沃什指出前瞻指引已被廢除，雖然目前貨幣政策對不同經濟領域的傳導效果參差，但整體仍偏向緊縮。對於點陣圖所隱含的前瞻指引，他直言未見委員之間存在強烈共識，各人對調整仍持開放態度。他補充，會上曾短暫討論減息，但支持度有限。當被問及長期通脹趨勢（另一個潛在鴿派切入點）時，他隨即重申穩定物價的決心，並強調必須嚴防第二及第三輪效應。數據方面，相比傳統的滯後數據，他似乎更傾向採用實時指標及分析方法，但具體做法仍有待研究。至於如何看待市場反應，他拒絕置評，僅表示市場應對數據本身作出反應，而非揣測聯儲局的潛在行動，因為這樣市場才能發揮最佳功能。*局方政策立場可能快速轉變，盲目依賴官員言論部署不再奏效*總括而言，沃什在答問環節中頻繁提及即將成立的工作小組，變相是另一種迴避提供前瞻指引的方式。他對減息的輕描淡寫，亦被點陣圖的鷹派轉向所掩蓋。說到底，今次會議釋出的信息是：FOMC內部對於「維持利率不變」還是「至少加息一次」存在分歧。然而，在沃什「以事實為本、不提供前瞻指引」的作風下，局方的政策立場在每次會議之間都可能快速轉變。目前最清晰的訊號是，抗通脹的優先次序高於保就業，且牽涉眾多變數。從過往經驗可見，新任主席視通脹為一種政策選擇，並認同貨幣供應（亦即資產負債表）的作用，相信未來的專責小組會為此定下其具體框架。隨著沃什掌舵，聯儲局正步入經濟理念大洗牌的新時代。究竟他會延續格林斯潘的傳統經濟學路線，還是開創一套講求市場效率及高階數據分析的新風格？目前仍是未知之數。但至少，古典經濟學中「只有突如其來的政策變動才能發揮最大效用」的法則，在沃什領導下似乎重新受到重視。由此推斷，聯儲局未來的操作將變得更為靈活，而盲目依賴聯儲局官員言論作部署將不再奏效。今日的鷹派立場，明天隨時可能變成鴿派論調。作為市場參與者，必須順應這一轉變。DWS重申現有觀點：聯儲局將於2026年維持利率不變－－至少目前看來依然如此。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。