18/06/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶34點子報6.8130，創一周低
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8130，較上個交易日跌34點子，創6月11日以來一周新低，上個交易日報6.8096。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8130
|+34.00
|1歐元/人民幣
|7.8174
|-602.00
|100日圓/人民幣
|4.2336
|-10.00
|1港元/人民幣
|0.8695
|+0.30
|1英鎊/人民幣
|9.0392
|-707.00
|1澳元/人民幣
|4.7702
|-242.00
|1紐元/人民幣
|3.9259
|-298.00
|1新加坡/人民幣
|5.2764
|-161.00
|1瑞郎/人民幣
|8.5038
|-578.00
|1加元/人民幣
|4.8168
|-282.00
|1人民幣/林吉特
|0.5996
|+6.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7647
|+342.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4085
|+241.00
|1人民幣/韓元
|224.8700
|+163.00