18/06/2026 08:30

【中東戰火】王毅與伊朗外長通話，稱伊美下步關鍵是把承諾真正落到實處

《經濟通通訊社18日專訊》中共中央政治局委員、外長王毅應約與伊朗外長阿拉格齊通電話。



王毅表示，中方對伊美達成第一階段諒解備忘錄表示歡迎。事實證明，武力和強權解決不了問題，對話談判才是正確的選擇。作為全面戰略夥伴，中方始終支持伊朗的合理正當主張，支持伊朗維護自身主權和安全，支持巴基斯坦及國際社會的斡旋努力，並且一直以自己的方式止戰促和。



王毅說，和平的曙光已經出現，下一步的關鍵是各方把承諾真正落到實處，排除干擾。霍爾木茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。中方支持伊朗同地區國家改善關係，探索共同構建地區安全架構。中方願同伊朗加強溝通協調，在鞏固深化中伊關係的同時，為維護和促進地區和平穩定繼續作出貢獻。



阿拉格齊通報伊美達成第一階段諒解備忘錄的有關情況，衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的積極作用。他又說，伊方始終從戰略高度看待對華關係，期待同中方增進彼此互信，共同推進兩國全面戰略夥伴關係。(ry)