18/06/2026 08:42

【ＡＩ】DeepSeek完成約510億A輪融資，投資方包括國家AI產業基金和騰訊等

《經濟通通訊社18日專訊》企查查信息顯示，杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司(DeepSeek)在6月16日進行了A輪融資，融資金額約為510億元（人民幣．下同），公司估值為4000億元。



DeepSeek本輪融資的投資方包括梁文鋒、國家人工智能產業投資基金合夥企業（有限合夥）、騰訊(00700)、網易(09999)、寧德時代(深:300750)和京東(09618)，以及IDG資本、Monolith礪思資本、拾象科技和正心谷資本。



有業內人士透露，此輪融資的核心議題早已不再是「有沒有機構願意投」，而是「誰有資格進入」。



DeepSeek去年年初成為中國AI領軍企業，當時其V3和R1模型在矽谷廣受讚譽，並挑戰了美國對中國人工智能能力的既有認知。(ry)