18/06/2026 16:53

《神州能源》內地5月全社會用電量同比增速升至6.9%

《經濟通通訊社18日專訊》國家能源局今日公布，1-5月，全社會用電量累計4.2018萬億千瓦時，同比增長5.7%；其中5月全社會用電量8671億千瓦時，同比增長6.9%。



分產業用電看，5月第一產業用電量124億千瓦時，同比增長5.0%。第二產業用電量5753億千瓦時，同比增長6.0%；其中，工業用電量5703億千瓦時，同比增長6.2%，高技術及裝備製造業用電量1091億千瓦時，同比增長12.2%。



第三產業用電量1704億千瓦時，同比增長9.7%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務業用電量分別為149億、90億千瓦時，增速分別達到59.9%、45.4%。城鄉居民生活用電量1090億千瓦時，同比增長7.5%。(jq)