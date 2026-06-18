18/06/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創一周低，即期開市跌111點子報6.7680

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8130，較上個交易日跌34點子，創6月11日以來一周新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開111點子，報6.7680，上個交易日即期匯率收盤報6.7569。



隔夜美聯儲(FED)政策會議預計年內加息一次，美元指數重返100關口上方。德商銀行報告認為，儘管中東戰爭結束後美元預計將再度走弱，但嚴峻的經濟環境在未來幾個月不太可能緩解，後續人民幣對美元的升值速度可能會放緩。



美聯儲周三(17日)維持利率在3.50%-3.75%的區間不變，但隨著對通脹持續高於2%目標的擔憂加劇，決策者預計今年晚些時候將上調借貸成本。最新的季度預測顯示，目前有九位美聯儲決策者預計2026年底前將加息；更新後的政策聲明刪除了此前用於暗示今年可能進一步下調借貸成本的措辭。(jq)