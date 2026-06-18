18/06/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌54點子報6.7623，創一周低

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7623，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，創6月11日以來一周新低，全日在6.7610至6.7690之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升99點子，報6.7656。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8130，較上個交易日跌34點子，創6月11日以來一周新低。



市場人士表示，隔夜美聯儲會議立場偏鷹，美元指數重返100關口上方，人民幣略微承壓，但短期料能維持偏穩走勢。他們並指出，美聯儲會議預計年內加息一次，美債收益率上漲令中美負利差狀況加劇，境內美元/人民幣長端掉期早盤觸及逾一周低點，短期料繼續低位震盪。



中金公司最新觀點維持美聯儲年內既不降息也不加息，但認為明年加息的風險正上升；站在當前看未來一年，下一步加息的概率或大於降息。這意味著美國利率將居高不下，美元匯率將受到支撐。(jq)