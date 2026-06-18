18/06/2026 14:15

【ＦＯＣＵＳ】沃什首秀「心氣」高，市場迎「無導航」時代

【FOCUS】一個八年如一日繫紫色領帶，一個首秀登場即標新立異－－美國聯儲局由「鮑威爾時代」進入「沃什時代」，不單減息押注急轉加息預期，標普500周三（17日）錄1994年以來「決策日」最差表現，更預示面對這位以「行家」姿態強勢登場的新掌門，全球市場將迎來前所未有的高波動。



*不留情面，誓言實現價格穩定*



議息聲明放棄前瞻指引、本人未參與點陣圖（利率預測）、新設五個工作組審視政策框架……如同「新官上任三把火」。首次以聯儲局主席身份出席議息後記者會的沃什，一邊大吹變革新風，一邊不留情面直指通脹遠高於聯儲局2%目標「已持續5年」，誓言實現價格穩定，「彌補此過去5年一直忽略的重要信息」。



如本欄上周所指，「沃什首秀最怕鷹派狙擊？」，最新點陣圖顯示，九名（佔比一半）委員預計今年加息，其中六人預計至少加兩次。2年期美國國債殖利率聞聲跳漲18個基點，債市交易員對10月加息25基點的概率一度飆至100%（最新回落至約73%），非美貨幣、黃金、比特幣齊挫。



*設五工作組「取經」全面改革*



基於聯儲局過往的一系列長期政策錯誤，沃什成功說服公開市場委員會放棄議息聲明的前瞻指引，並標新立異未提交經濟預測摘要(SEP)，顯然只是小試牛刀，下一步將是自上而下的全面改革。重頭戲是成立五個工作組，就溝通方式、資產負債表、數據使用和依賴、生產力和就業、通脹框架，向內部以及商界、經濟界、學術界、科技界等精英「取經」。



值得留意的是，沃什強調，金融市場能更有效率地對實體經濟數據作出最佳反應，並準確對最有可能發生的事情及尾部風險進行定價，從而為聯儲局提供更優質的資訊，而絕非「反映聯儲局發布的指令」。這或意味著，市場過往緊盯通脹、就業兩大數據及隨聯儲局口風而起舞，未來將進入無導航狀態，更隨機、更波動、更難預測。



*看好AI，有信心實現三大平衡*



當年35歲就成為聯儲局最年輕理事的沃什，除了心氣甚高地暗示鮑威爾領導的聯儲局對抗通脹5年無所作為，還稱不認同過往聯儲局主席所謂「必須在容忍更高的通脹和創造更多的就業之間作出選擇」的說法，強調如果盡職盡責，就能實現強勁增長、低廉物價、充足就業三者之間的平衡。



此自信或來自他信奉「AI將成為一股顯著的通縮力量……令幾乎所有東西成本降低」。這幾乎和格林斯潘在科網泡沫爆破前夕標榜的「新經濟(New Economy)」理論如出一轍，即當時的資訊科技提高了整體經濟的每小時產出。



而儘管和伯南克(Ben Bernanke)的量化寬鬆公開決裂，但沃什就汲取這位前老闆2013年預告「可能（在未來幾次議息）縮減資產購買步伐」，隨即引發「縮減恐慌(Taper Tantrum)」的教訓，於記者會上明言，要在銀行體系內保留充沛的流動性。由此看，沃什首秀可謂百分百實踐當年沃爾克(Paul Volcker)對他的建議－－「確保你看起來像個行家(Make sure you look like you know what you are doing)」。