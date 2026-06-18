18/06/2026 15:21

《拆局麒想－林嘉麒》沃什放鷹，恒指料續舉步維難

《拆局麒想》美國聯儲局6月議息會議結果出爐，利率維持3.50厘至3.75厘不變，表面平淡，實則暗藏兩個明顯意外。新任主席沃什上任後首次主持會議，決定取消前瞻指引，並提交了較市場預期更為鷹派的點陣圖。這令市場即時重新定價未來加息路徑，9月加息概率大幅上升，對香港股市尤其是利率敏感板塊構成短期壓力，但整體影響並非一面倒。



首先，聯儲局撤回了此前的前瞻指引，意味著未來政策將更純粹依賴即時經濟數據，透明度下降，市場須自行解讀訊號，波動性自然上升。其次，點陣圖顯示2026年底利率預期中位數上調，反映委員會對通脹持久性的擔憂更重。雖然整體預期仍是今年加息一次，但支持加息的九名委員中，有五名認為需要加兩次（即50個基點），這一分布令市場迅速調整預期。



根據最新市場定價，今年全年累計加息預期由議息前的約21個基點，上調至36個基點；7月加息概率從13.6%升至36%，9月則從36%急升至76.4%。換言之，市場現在認為9月成為最有可能加息的時點，時間明顯提前。



不過，投資者必須保持理性。即使過去一周美伊局勢緩和、油價回落，但2年期美國國債收益率仍然頑強守在4%附近。這清楚顯示，市場並沒有單純因為地緣風險下降或油價回落，就把加息預期完全price out。貨幣政策最終取決於通脹與就業數據，局勢緩和不等於聯儲局不會轉鷹，市場早已把這一點反映在資產價格中。



更關鍵的是，即使這次會議被市場視為偏鷹甚至極鷹，但從利率期貨等價格工具的初步反映來看，由現在至明年年中，預期加息次數大約只有1.6次。雖然較之前有所增加，但升幅有限，仍然低於兩次，與之前的核心預期相差不大。主要變化只是加息時間點提前，而非幅度大幅擴大。市場依然相信未來的加息步伐是溫和的。



此外，點陣圖雖然顯示在2026年偏鷹，但對明年的利率預期維持不變，同時通脹預測較之前大幅下調，這其實在一定程度上抵消了點陣圖轉鷹的殺傷力。沃什似乎仍然相信通脹會逐步回落至目標水平。



值得注意的是，沃什撤回前瞻指引，同時對點陣圖有所保留（強調它並非政策承諾），市場反而因此更加重視點陣圖所傳達的集體信息。9月議息會議，無疑將成為接下來最關鍵的觀察窗口。加上沃什上任後推動檢討溝通框架、點陣圖用途等，未來聯儲局政策溝通或會出現「重置」，市場需要適應新的不確定性及數據依賴環境。



債市反應也印證了這一點。議息後美國國債收益率急升，但今日（18日）早段出現明顯回落。除了技術性獲利回吐，美伊正式簽署諒解備忘錄進一步緩解地緣緊張情緒，也提供了支撐。 對收益率曲線的影響同樣值得留意。由於短期加息預期升溫，短端債息難以大幅回落；中長端債息則相對具備回落空間，收益率曲線將進一步平坦化。這對香港銀行業的淨息差可能帶來一定利好（資產端收益率上升較快），但對地產發展商及REITs等負債成本敏感的板塊，短期估值壓力不容忽視。



受此影響，我認為港股短期會繼續波動，仍偏謹慎。美元短期可能維持較強勢態，新興市場包括香港的資金流出壓力或會增加。議息後港股出現回吐，地產股及REITs板塊相對弱勢，而銀行股則相對抗跌，某程度反映市場對息差改善的預期。恒生指數中的地產股、REITs，以及部分舊科技股，短期繼續回調似乎無可避免。利率環境轉緊，對按揭市場及物業成交亦非利好。



中長線來看，港股只有靠內地。如果國家繼續推出針對性財政或產業刺激措施，可以有效對沖外圍利率壓力。銀行股如交通銀行(03328)，及保險股如中國平安(02318)、友邦(01299)等，在較高利率環境下，投資收益及息差往往有改善空間，基本面相對穩健。優質高股息、低PB的防禦型資產，仍然是投資組合中值得重點配置的方向。



總結一下，這次聯儲局會議的「意外」，主要體現在溝通方式改變及短期加息時間預期提前，但市場核心定價顯示全年加息幅度仍屬溫和可控範圍，惟港股在今次議息後，預期仍然舉步維難。《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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