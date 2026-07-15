18/06/2026 17:38

【企業盈喜】華科智能投資(01140)料全年純利大增至60億至63億元

《經濟通通訊社18日專訊》華科智能投資(01140)公布，根據對集團截至2026年3月31日止年度之未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料之初步審閱，預期集團於本年度將錄得公司擁有人應佔淨盈利介乎約60億元至63億元，而截至2025年3月31日止年度則錄得綜合淨盈利約6420萬元。



因完成一項非常重大的出售事項而錄得一次性收益介乎港幣約34.5億元至港幣36.5億元，該交易涉及向國富量子(00290)出售南方東英資產管理有限公司之6000萬股股份（佔南方東英全部已發行股本之22.50%）。該交易透過配發及發行國富量子之股份結算。一次性收益來自截至出售完成日期代價股份的公平值與目標股份的公平值之間存在的差異。



由於本年度代價股份公平值增加，於本年度確認集團按公平值計入損益賬之國富量子投資之未變現投資收益淨額約25.3億元至27.9億元。(bn)