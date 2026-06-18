18/06/2026 08:23

【美國議息】聯儲局釋鷹訊，日圓兌美元應聲貶至兩年低位

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局在新任主席沃什領導下，公布首場議息會決策，並釋出鷹派訊號。日圓兌美元隨即跌至2024年7月以來的最低水平，增加官方干預匯市的風險。



周三（17日）日圓兌美元匯率一度下跌0.2%，至160.80，周四（18日）早盤東京交易時段在160.62附近波動。日圓走勢受美元走強推動，投資者加碼賭注聯儲局今年將提高利率。



Monex Inc外匯交易員Andrew Hazlett表示：「聯儲局會議暗示政策將向鷹派方向轉變，這推高美元，並將日圓推了一個絕對需要考慮干預的水平。」



日圓兌美元匯率的下一個關鍵位將是161.95，跌破該水平將使其觸及1986年12月以來的最低水平。(rc)