18/06/2026 08:41

【ＡＩ】蘋果CEO確認產品將加價，因記憶體晶片短缺

《經濟通通訊社18日專訊》蘋果公司CEO庫克受訪時表示，該公司計劃提高產品價格，以抵消不斷上漲的記憶體晶片成本。



庫克表示：「不幸的是，價格上漲不可避免。我們正在盡最大努力減輕轉嫁給我們的大幅成本上漲，我們也一直在努力保護客戶免受漲價的影響，但這種情況已經難以為繼。」



庫克將於9月將CEO職位移交給特努斯，他沒有透露價格何時上漲或上漲多少，也沒有透露哪些產品可能會受到影響。



據報道，蘋果預計9月發布首款摺疊式iPhone，同時發表iPhone 18 Pro和Pro Max。



在訪談中，庫克暗示蘋果準備動用現金儲備來增加記憶體晶片供應，但並未透露具體細節。不過，蘋果沒有計劃利用資金和晶片技術來建立自己的記憶體晶片工廠。(rc)