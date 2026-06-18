18/06/2026 09:07

【中東戰火】特朗普：若伊朗諒解備忘錄失敗，他很樂意歸咎於萬斯

《經濟通通訊社18日專訊》美國總統特朗普周三（17日）表示，如果結束與伊朗戰爭的諒解備忘錄未能達成，他很樂意將責任歸咎於副總統萬斯。



特朗普在法國埃維昂萊班G7峰會上對記者打趣道：「如果協議達成了，功勞歸我。如果沒成，我就怪萬斯。」先前，一名記者提出，特朗普派副總統代替他未來幾天去簽署與伊朗的諒解備忘錄，是在讓萬斯當代罪羔羊。



此外，特朗普表示，他最不想看到的就是經濟災難，備忘錄避免了一場全球經濟災難。他警告德黑蘭如果不履行承諾，他可能會發動新的襲擊。



特朗普亦特別感謝中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京在美伊衝突中保持中立，未有阻撓他遏制德黑蘭的核能力。(rc)