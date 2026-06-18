18/06/2026 11:50

【ＳｐａｃｅＸ】散戶爆炒SpaceX，韓國「西學螞蟻」搶購8億美元股票

《經濟通通訊社18日專訊》萬達研究數據顯示，SpaceX上市以來三個交易日內，散戶淨流入SpaceX的資金規模，超過散戶買進全部「美股七巨企」的資金總和。



數據顯示，上市後的三個交易日內，美國本土散戶淨買進3.698億美元SpaceX股票。對比之下，同期散戶僅淨買進8820萬美元英偉達。



即使把美股七巨企，加上兩隻最熱門寬基ETF，道富標普500ETF(SPY)、景順納斯達克100ETF(QQQ)的散戶買入金額全部相加，總規模也僅與SpaceX基本持平。



此外，韓國投資者亦受到關注。在SpaceX股票上市首日，被稱為「西學螞蟻」的韓國海外散戶投資者搶購近8億美元的SpaceX股票。根據韓國預托決計院的數據，韓國散戶投資者單日淨買進金額達7.96億美元，超過過去三個月內任何其他美國股票的累計淨買入額。(rc)