18/06/2026 10:31

【外圍經濟】彭博社調查：九成經濟學家預計日本央行最遲12月份再次加息

《經濟通通訊社18日專訊》日本央行本周初將政策利率上調至1995年以來最高水平後，彭博社最新調查顯示，絕大多數觀察人士預計，日本央行將在今年年底前再次加息。



彭博社周三（17日）對44名經濟學家的調查顯示，約90%的受訪者預計日本央行將不遲於12月份再次加息。52%的受訪者認為12月是最可能的加息時點，36%認為會在10月份。



凱投宏觀亞太主管Marcel Thieliant在調查回覆中表示：「日本央行現在認為經濟活動的下行風險減弱、通脹上行風險上升，我們預計決策者今後將加快緊縮步伐。我們現在預計，日本央行將在10月再次加息，並在2027年再加息三次。」



Thieliant的預測意味著日本央行的政策利率到2027年底將達到2厘，處於調查預測區間的較高端。(rc)