18/06/2026 08:27

【企業盈喜】北大資源(00618)料全年虧轉賺最多18億人幣

《經濟通通訊社18日專訊》北大資源(00618)公布，預期截至3月31日止年度溢利14億至18億元（人民幣．下同），去年度則錄得虧損約25億元。



該集團指，預期溢利主要因為去年8月將全資附屬公司安泰國際投資集團全部股權注入一間合夥企業，錄得大額出售收益。出售公司持有的16間附屬公司，其中6間在中國從事物業發展業務、有關交易完成後，該集團已不再擁有任何處於開發階段的房地產開發項目，進而與出售集團相關財務費用及預期負債撥備大幅減少；及因物業市場狀況下滑導致投資物業之公平值虧損，抵銷有關影響。



該集團預期於6月底公布業績。(wh)