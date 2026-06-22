22/06/2026 17:00

《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》美股上周四（18日）三大指數迎來顯著反彈，其中以科技股為主的納指表現最為凌厲，全日抽升1.91%或496.28點，收報26517.93點。道指微升72.15點或0.14%，報51564.7點；標指則升80.48點或1.08%，報7500.58點。港股方面，恒生指數收市報23768，跌156點或0.7%，成交3486億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，美聯儲理事沃勒在有關美元國際角色的會議上致歡迎詞。11:00pm，歐洲央行總裁拉加德與歐盟經濟事務專員東布洛夫斯基將參與探討歐元在國際舞台發揮更大作用所帶來的益處。



數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布6月消費者信心指數，料由負19收窄至負17.8。(wa)