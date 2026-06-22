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22/06/2026 18:05
美元兌加元報1.4171，關注加拿大5月CPI數據
美匯指數
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|英鎊/美元
|1.3227/31
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|1.3233/37
|美元/瑞郎
|0.8074/78
|0.8079/83
|0.8070/74
|美元/加元
|1.4169/73
|1.4178/82
|1.4153/57
|澳元/美元
|0.6997/01
|0.6993/97
|0.7011/15
|紐元/美元
|0.5726/30
|0.5719/23
|0.5738/42
|美元/人民幣
|6.7733/37
|6.7748/52
|6.7694/98
|美元/港元
|7.8397/01
|7.8391/95
|7.8371/75
*上述報價只供參考用