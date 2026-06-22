23,472.69
-452.12
(-1.89%)
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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22/06/2026 09:06
美匯指數報100.885，伊朗暫停與美國談判中東局勢存變數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.885
|100.849
|0.036
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.47/51
|161.47/51
|161.29/33
|歐元/美元
|1.1467/71
|1.1462/66
|1.1470/74
|英鎊/美元
|1.3223/27
|1.3211/15
|1.3233/37
|美元/瑞郎
|0.8076/80
|0.8080/84
|0.8070/74
|美元/加元
|1.4169/73
|1.4171/75
|1.4153/57
|澳元/美元
|0.7012/16
|0.7001/05
|0.7011/15
|紐元/美元
|0.5735/39
|0.5733/37
|0.5738/42
|美元/人民幣
|6.7698/02
|6.7726/30
|6.7694/98
|美元/港元
|7.8373/77
|7.8365/69
|7.8371/75
上述報價只供參考用