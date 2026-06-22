22/06/2026 09:48

【中東戰火】伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結束，達成談判路線圖

《經濟通通訊社22日專訊》周一（22日）是伊朗戰火第115日。據卡塔爾和巴基斯坦官方在社交平台X上發布的聯合聲明，美伊高級別代表通宵在瑞士布爾根施托克(Burgenstock)舉行的首輪「技術磋商」已經結束。



雙方同意未來談判路線圖，力爭60天內達成最終協議。本周餘下時間，技術會談將在布爾根施托克繼續進行，討論所有相關議題。



美伊雙方同意設立高級別委員會，領導負責核問題、制裁以及監督和爭端解決的工作組，首席談判代表將定期向高級別委員會匯報工作。



*雙方建立衝突降級小組*



為避免發生意外和溝通不暢，確保商船安全通過霍爾木茲海峽，各方亦建立溝通渠道。雙方還同意設立一個衝突降級小組，以確保在黎巴嫩境內停止軍事行動的承諾得到落實。(jf)