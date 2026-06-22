22/06/2026 16:07

【ＡＩ】SK海力士市場首超三星，韓國擬對兩大巨頭的槓桿ETF採取單獨措施

《經濟通通訊社22日專訊》韓國金融監督院院長李燦鎮表示，由於散戶投資者對高風險產品的需求沒有降溫跡象，金融監管機關正在考慮對個股槓桿ETF採取單獨穩定措施。



李燦鎮亦表示，金融監督院正在調查未來資產的SpaceX IPO股票分配失敗事件，旨在防止類似問題再次發生，從而保護投資者權益。



*三星失韓國市值最高公司頭銜*



此外，SK海力士周一首次超越三星電子，成為韓國市值最高的上市公司。



截至當天收市，SK海力士股價上漲5.61%，公司市值達2080.37萬億韓元，三星電子股價下跌0.14%，市值2066.66萬億韓元。



這標誌著三星電子自1999年成為韓國市值最高公司以來，首次失去榜首位置。(rc)