22/06/2026 16:50

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▷ 經常帳戶盈餘364億港元，佔GDP4.3%

▷ 季末對外金融資產淨值184,486億港元，為GDP5.5倍 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處今日發布2026年第1季香港國際收支平衡、國際投資頭寸及對外債務的初步統計數字。香港於2026年第1季錄得352億元的國際收支盈餘（相當於本地生產總值的4.2%），而儲備資產相應地增加同等數額。2025年第4季則錄得465億元的盈餘（相當於本地生產總值的5.3%）。2026年第1季的經常帳戶錄得364億元盈餘（相當於本地生產總值的4.3%），這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。與2025年第1季的1247億元經常帳戶盈餘（相當於本地生產總值的15.6%）比較，盈餘減少主要是由於貨物貿易赤字增加，而初次收入淨流入增加則輕微抵銷了部分經常帳戶盈餘的跌幅。貨物貿易赤字由2025年第1季的34億元大幅增加至2026年同季的928億元。同期，服務貿易盈餘由547億元輕微減少至533億元。2026年第1季的初次收入流入和流出分別為5296億元和4478億元，從而產生818億元淨流入，而2025年同季則錄得797億元淨流入。2026年第1季非儲備金融資產錄得367億元的整體減幅（相當於本地生產總值的4.3%），而2025年第4季則錄得862億元的整體增幅（相當於本地生產總值的9.7%）。2026年第1季的整體減幅源自其他投資、直接投資和金融衍生工具淨減少，而證券投資淨增加則抵銷了大部分的整體減幅。2026年第1季儲備資產增加352億元，而2025年第4季則增加465億元。*國際投資頭寸*在2026年第1季季末，香港的對外金融資產和負債總值均處於很高的水平，分別為605,976億元（相當於本地生產總值的18.0倍）和421,490億元（相當於本地生產總值的12.5倍），這是一個重要國際金融中心常見的特點。在2026年第1季季末，香港的對外金融資產淨值（即資產扣除負債）達184,486億元（相當於本地生產總值的5.5倍），而2025年第4季季末則為195,097億元（相當於本地生產總值的5.9倍）。香港的對外金融資產淨值與本地生產總值的比率是世界最大之一，為香港經濟面對突如其來的外來衝擊發揮強大的緩衝作用。*對外債務*在2026年第1季季末，香港的對外債務總額為166,304億元（相當於本地生產總值的4.9倍）。與2025年第4季季末的160,543億元（相當於本地生產總值的4.8倍）比較，對外債務總額增加5761億元，主要是由於銀行界別的對外債務和其他界別的對外債務增加所致，而直接投資債務負債（公司間借貸）的減少則抵銷了部分的增幅。作為世界主要金融中心之一，香港有相當規模的對外債務源於本地銀行界別的日常銀行業務。在2026年第1季季末，銀行界別的對外債務佔整體的53.1%。其他的對外債務主要包括其他界別的對外債務(30.7%)和直接投資的債務負債（公司間借貸）(14.7%)。(ul)