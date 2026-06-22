22/06/2026 16:49

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▷ 同期職位空缺48,610個，同比減12%

▷ 地產業從業人數增3.4%，建築地盤減9.0% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》根據政府統計處今日發表的從業人士及職位空缺統計數字，2026年3月與上年同期比較，統計調查所涵蓋行業的私營機構的總從業人數下跌0.4%，即減少10,100人；而職位空缺數目為48610個，較上年同期減少12%或6560個。在2026年3月，所有涵蓋行業的總從業人數為270.43萬人。進出口貿易業的從業人數為336,200人，其次是專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）319,800人、金融及保險業231,600人、零售業228,800人、教育業220,600人和餐飲服務業217,600人。與上年同期比較，各選定行業的從業人數的變動不一。增加主要見於地產業（3.4%或4,900人）、藝術、娛樂、康樂及其他服務業（2.5%或3,100人）和住宿護理及社會工作服務業（2.3%或1,700人）。另一方面，從業人數減少的行業主要有建築地盤（只包括地盤工人）（-9.0%或-11,200人）、進出口貿易業（-3.9%或-13,600人）、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業（-1.0%或-1,700人）、零售業（-0.9%或-2,000人）和批發業（-0.9%或-400人）。表1載列有關選定主要行業的從業人數。在2026年3月的48610個私營機構職位空缺當中，金融及保險業佔4,900個，教育業和住宿護理及社會工作服務業各佔4680個，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外）佔4620個，而餐飲服務業佔3630個。在2026年3月，大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所減少。減少主要見於餐飲服務業（-1,230個或-25%）、教育業（-980個或-17%）、人類保健服務業（-790個或-22%）和藝術、娛樂、康樂及其他服務業（-750個或-21%）。另一方面，職位空缺數目增加的行業主要有金融及保險業（240個或5%）和製造業（130個或7%）。表2載列選定主要行業的職位空缺數字。按主要職業組別分析，私營機構的職位空缺主要為服務及銷售人員（16550個）、輔助專業人員（9440個）和專業人員（8480個）。表3載列按主要職業組別劃分的職位空缺數字。(ul)