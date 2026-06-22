22/06/2026 16:40

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▷ 進出口貿易及批發零售業增14.5%

▷ 建造業增7.6% 終結上季跌勢 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處今日發布2026年第一季環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字。按經濟活動劃分的本地生產總值數字，顯示個別經濟活動的生產價值。生產價值以增加價值或淨產值量度，計算方法是從生產總額減去生產過程中耗用的中間投產消耗。按經濟活動劃分的本地生產總值的物量估值（以環比物量計算）撇除了價格變動的影響，有助分析各行業產值的實質增長情況。根據初步統計數字，整體本地生產總值在2026年第一季較上年同期實質上升5.9%，而2025年第四季的升幅為4.0%。按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在2026年第一季實質上升6.1%，而2025年第四季的升幅為3.9%。進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升14.5%，而2025年第四季的升幅為8.0%。住宿及膳食服務業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升0.5%，而2025年第四季的升幅為1.4%。運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升4.3%，而2025年第四季的升幅為4.8%。資訊及通訊業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升3.8%，而2025年第四季的升幅為2.1%。金融及保險業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升8.0%，而2025年第四季的升幅為5.2%。地產、專業及商用服務業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較錄得2.7%的實質升幅，而2025年第四季的升幅為0.7%。公共行政、社會及個人服務業的增加價值，繼2025年第四季與上年同期比較實質上升1.8%後，在2026年第一季上升2.1%。就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升3.1%，而2025年第四季的升幅為5.8%。電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升1.6%。與上年同期比較，該行業的增加價值在2025年第四季大致維持不變。建造業的增加價值，在2026年第一季與上年同期比較實質上升7.6%，而2025年第四季則下跌7.3%。(ul)