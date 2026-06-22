22/06/2026 08:27

【開市Ｇｏ】美伊談判再起波瀾，九月加息押注升至九成，盛松成看漲人民幣

2026年6月22日【要聞盤點】



1、美股上周四(18日)三大指數迎來顯著反彈，其中以科技股為主的納指表現最為凌厲，全日抽升1.91%或496.28點，收報26517.93點。道指開市一度彈逾400點，惟收市微升72.15點，或0.14%，報51564.7點；標指則升80.48點，或1.08%，報7500.58點。



2、德黑蘭周六指責以色列違反停火協議，並表示再次關閉霍爾木茲海峽。特朗普周日接受福克斯新聞採訪時表示，他警告伊朗領導人，如果膽敢關閉霍爾木茲海峽，「你們甚至都回不到伊朗」。美國國務院聲明稱，以色列與黎巴嫩的下一輪談判將於6月23-25日在華盛頓舉行。



3、布倫特原油期貨亞洲盤初一度上漲2.2%，延續上周五漲勢，重新引發通脹擔憂；交易員已加大對聯儲會加息的押注，互換市場定價顯示美聯儲9月份加息的概率升至約90%。



4、知情人士透露，在完成創紀錄規模的IPO後，SpaceX的承銷行準備最快本周與投資者舉行電話會議，討論規模至少200億美元的債券發行計畫。



5、美國就「創新藥品支付持續偏低」對德國發起301條款調查，此舉將為對德國商品加徵報復性關稅鋪平道路。



6、歐洲央行管委會成員Jose Luis Escrivá警告稱，能源價格的大幅上漲正蔓延至歐元區經濟的其他領域。



7. 日本5月份核心通脹持穩，得益於政府補貼壓低了能源成本。日本央行副行長冰見野良三警告稱核心通脹率仍存在升破央行2%目標的風險。



8. 英國大曼徹斯特市長伯納姆贏得議會空缺席位。知情人士透露，內閣中明顯多數成員認為，伯納姆接替斯塔默出任首相如今已不可避免。據悉斯塔默最早周一宣布下台。



9. 德國總理默茨尋求就人民幣低估問題展開國際對話，他表示歐盟正與一些貨幣被低估多達30%的國家競爭，並提到1985年《廣場協議》作為協調政策的參照。



10. 中國5月份對日本關鍵礦產出口仍維持在低位。根據中國海關數據，部分主要品類的鎢以及稀土鏑和鋱5月份出口均為零，其他一些稀土類別的出口也處於異常低位。



11. 香港證監會稱，香港將於8月3日推出5年期中國國債期貨。港交所正就產品推出進行必要準備，該產品仍需獲得香港證監會批准，具體合約細則將另行公布。



12、四股份同日招股，魚子醬企業鱘龍科技(06715)招股入場費7627元，貝萊德基金等8基投認購；手術機器人公司真健康醫療(02697)招股入場費2736元，去年虧損收窄至9011萬人幣；江西生物(06951)招股入場費6596元，海康威視的第二大股東龔虹嘉基石入股；機器人精密傳動核心部件提供商來福諧波(03952)招股入場費8637元，易方達基金等十基投入股。





【焦點股】



騰訊(00700)

- 微信原生AI助手小微開始小範圍內測，多平台出現用戶回饋



比亞迪(01211)

- 擬最快年底將熱銷SUV推向歐洲，加碼海外布局，另外否認違反匈牙利環境法規



內銀股：中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)

- 中國央行調查統計司原司長盛松成指人民幣兌美元上半年或升至6.5之後更強



華潤電力(00836)

- 分拆華潤新能源上市發售價10.11元人民幣，籌最多245億元人民幣



順豐控股(06936)

- 5月快遞物流收入266億元人民幣升6%，單票收入連升3個月



微創機器人(02252)

- 圖邁遠程手術系統獲歐盟CE認證，拓展逾30個歐洲市場



中華煤氣(00003)

- 8月1日起加價4.4%，定額保養月費增至11元，承諾兩年凍結收費



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 美伊談判波折，布油亞洲盤初一度升2.2%，延續上周五漲勢



本地地產股：新世界發展(00017)、恒基地產(00012)、九龍倉置業(01997)

- 交易員加大聯儲局加息押注，9月加息概率升至約90%



中創智領(00564)

- 發行A股可轉債申請獲上交所受理，擬募集不超過43.5億元人民幣



華虹半導體(01347)

- 收購華力微股權及配套資金交易獲上交所併購委通過



綠城中國(03900)

- 香港辦公場所遭廉署搜查涉前董事，業務維持正常



山東墨龍(00568)

- 擬發債籌不超過2億元人民幣待批，控股股東質押股數升逾1億股



美圖公司(01357)

- 揭發去年財務資料意外披露涉公關部成員抖音測試疏忽



海清智元(01392)

- 超購7180倍一手分配率2%，暗盤升逾2.6倍，今日掛牌





【油金報價】



紐約期油上升2.58%，報77.78美元/桶



布蘭特期油上升1.32%，報81.11美元/桶



黃金現貨下跌0.39%，報4145.27美元/盎司



黃金期貨下跌0.26%，報4160.42美元/盎司