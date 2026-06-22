22/06/2026 12:41

【國債期貨】陳茂波:國債期貨為人民幣資產構建更完備風險管理工具包

《經濟通通訊社22日專訊》財政司司長陳茂波出席香港投資基金公會年會致辭時表示，當局不斷完善現有互聯互通機制，在中央政府支持下，國債期貨將於8月推出，與債券通和互換通相輔相成，為人民幣資產構建更完備的風險管理工具包，為國際投資者在配置人民幣資產時提供對沖和定價選擇。



*過去兩年香港上市ETF增至逾240隻*



陳茂波表示，香港不再只是環球資本流經的一般市場，而是逐漸獲信任的資金守護者。過去兩年在香港上市的交易所買賣基金(ETF)數量由180隻增至逾240隻，資產管理規模(AUM)近6500億港元，本港位列全球前3大ETF市場。



*正推進建立國際中央證券託管機構*



他指出，本港金融基礎設施可靠及高效，正推進建立國際中央證券託管機構，以支持多元資產託管、交叉抵押及跨境結算。他續指，會持續深化互聯互通機制，香港已與全球20家交易所建立合作關係，正與更多司法管轄區拓展雙重上市及跨境產品發行。



陳茂波續指，全球重新評估中國科技實力，不只是估值上的調整，更是認知上的重塑。國際投資者開始進一步了解中國創新生態系統，而香港憑藉國際聯通性及對內地發展的了解，在發揮橋樑功能方面具有獨特優勢。(bi)





