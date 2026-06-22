22/06/2026 13:16

彭博：至少四家銀行進口大型金條，為香港7月推出新黃金清算系統備貨

《經濟通通訊社22日專訊》據《彭博》報道，香港將於7月推出新的黃金清算系統，參與其中的11家銀行中，至少4家據悉正在進口大型金條。



知情人士透露，一些清算銀行已要求交易商，將400盎司金條運入香港。這些金條符合業界通行的「倫敦優良交割」(London Good Delivery)標準。



400盎司金條通常由銀行及主權機構在全球最大黃金交易中心倫敦進行交易，但在亞洲市場較不常見。亞洲黃金市場主要以規格小得多的千克金條(kilobars)為主。知情人士表示，這些銀行需要建立庫存，以便在下月清算機制啟動後支應實物交割需求。



報道指，透過推出黃金清算系統，香港有望在爭取成為亞洲首要黃金交易樞紐的競爭中取得先發優勢。新加坡上周宣布，計劃於今年底前推出自身的黃金清算機制。(bi)