22/06/2026 17:16

【ＡＩ】Sumsub成為首個支援第三方AI代理設定合規流程驗證平台

《經濟通通訊社22日專訊》全球驗證服務及反欺詐的領先企業Sumsub宣布推出模型上下文協定（Model Context Protocol，MCP）整合解決方案及一系列全新AI代理能力，成為首個能夠讓Claude、ChatGPT等主流模型的AI代理支援日常運作，以至存取平台完整設定層的身分驗證及合規平台。



Sumsub平台上的代理式體驗包括AI代理可自動轉化現實中的合規政策文件為一個已完成設定的Sumsub合規系統環境，當中包括理解多頁PDF文件中不同司法管轄區的風險級別、按比重的風險評分機制及條件邏輯，轉換為平台上實時生效的設定，包括驗證步驟、風險問卷及帳戶設立流程等，並直接顯示於客戶的管理介面中。此類過往需時數天的設定流程現可於數分鐘內完成。



此項發布標誌著合規設定方式的重大轉變。以往，設定驗證平台配置需由解決方案架構顧問或技術團隊進行大量人手操作，解讀反洗錢條例，將監管要求轉化為平台設定，並逐一建立帳戶開設流程。(bi)