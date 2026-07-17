22/06/2026 11:31
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報2.94厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.94381厘，跌0.071基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.97369厘，升0.036基點。
隔夜息報2.62107厘，跌7.512基點；一周拆息跌13.798基點，報2.65345厘，兩周則升2.733基點，報2.98935厘。長息方面，六個月拆息跌1.423基點，報3.05厘，一年期則升7.488基點，報3.37798厘。
港元匯價今日在7.8391-7.8365之間上落，最新報7.8390。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.62107厘，跌7.512基點；一周拆息跌13.798基點，報2.65345厘，兩周則升2.733基點，報2.98935厘。長息方面，六個月拆息跌1.423基點，報3.05厘，一年期則升7.488基點，報3.37798厘。
港元匯價今日在7.8391-7.8365之間上落，最新報7.8390。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.62107
|-7.512
|一周
|2.65345
|-13.798
|兩周
|2.98935
|+2.733
|一個月
|2.94381
|-0.071
|兩個月
|2.97226
|-0.107
|三個月
|2.97369
|+0.036
|六個月
|3.05
|-1.423
|一年
|3.37798
|+7.488
資料來源：香港銀行公會