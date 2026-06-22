22/06/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子，兩連跌報6.8150，創近兩周低
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8150，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，較市場預測偏弱約420點，上個交易日報6.8130。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8150
|+20.00
|1歐元/人民幣
|7.7886
|-288.00
|100日圓/人民幣
|4.2158
|-178.00
|1港元/人民幣
|0.8696
|+0.70
|1英鎊/人民幣
|8.9774
|-618.00
|1澳元/人民幣
|4.7590
|-112.00
|1紐元/人民幣
|3.8958
|-301.00
|1新加坡/人民幣
|5.2586
|-178.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4161
|-877.00
|1加元/人民幣
|4.7915
|-253.00
|1人民幣/林吉特
|0.6082
|+85.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7800
|+153.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4199
|+114.00
|1人民幣/韓元
|225.7000
|+83.00