22/06/2026 09:03

【ＡＩ】劉強東：將來不需快遞員，旗下70萬藍領工人進行技術培訓

《經濟通通訊社22日專訊》6月21日下午，京東集團(09618)創始人劉強東在2026年APEC工商領導人中國論壇上透露，京東內部提出了「涅槃計劃」，擬將旗下70萬快遞員等藍領工人送到學校進行技術培訓，以應對AI和技術發展帶來的衝擊。



劉強東表示：「將來都是機器人送貨了，根本不需要快遞員，但是我並不需要我們70萬兄弟沒有飯吃、沒有工作。」他又稱，京東因此在全國簽了120所學校，將上述藍領工人送去學校做培訓，以後可以給機器人做維修、做保養。「機器都可能出故障，故障了還得人去修，這樣我們把藍領工作人員白領了，讓他們住在辦公室裏面，不用再風裏來雨裏去，不用這麼辛苦。」



*開放AI技術，反對技術壁壘*



劉強東在會上並宣布，從當日開始，京東所有的AI技術都會向海外各個國家所有的夥伴進行開放，包括亞太地區。他指出，不希望任何企業或者任何一個國家，能夠製造很多技術的壁壘。技術壁壘本質上就是技術的剝削，會掠奪其他國家的財富，只為一個國家或者一個企業提供服務。(wn)