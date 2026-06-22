22/06/2026 09:07

【ＡＩ】微信原生AI助手「小微」小範圍內測，可操作微信功能、調用小程序

《經濟通通訊社22日專訊》據內媒報道，騰訊(00700)旗下微信原生人工智能(AI)助手「小微」正在小範圍內測，獲得內測資格的用戶可以通過微信主界面左上角的「小微」標誌進入使用。



據騰訊客服介紹，該功能支持通過文字或語音對話，幫助用戶操作微信原生功能，如設置調整、消息發送、發布朋友圈等；也能調出小程序完成掛號、買咖啡等服務，還能搜索相關內容或生成圖片等。據悉，小微是系統內置功能，目前暫不支持關閉。



騰訊客服透露，小微目前使用多個AI模型，包括騰訊自研及開源優質模型。從小微的自我介紹來看，其主模型是微信團隊自研的中文大語言模型「WeLM」，部分回答則調用DeepSeek。



從網友內測反饋來看，微信左上角會出現綠色眼睛圖標，點擊即可對話。有用戶在社交媒體曬出的小微操作截圖顯示，用日常語言描述需求後，小微便能生成一個具備基本頁面和功能的小程序雛形，並支持通過多輪對話調整風格與版式。(wn)