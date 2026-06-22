22/06/2026 16:56

【ＡＩ】京東開源視覺語言實時交互模型JoyAI-VL-Interaction

《經濟通通訊社22日專訊》據公眾號「京東黑板報」消息，京東(09618)近日開源實時視頻視覺語言交互模型JoyAI-VL-Interaction。據介紹，這是全球首個全棧開源的Interaction模型和系統，並獲得vLLM-Omni的day-0原生支持。它讓大模型從「一問一答」走向「邊看邊說」，開發者基於這套框架，可以快速搭建能持續觀察、自主判斷、即時響應的實景AI助手。



京東表示，相比傳統模型，JoyAI-VL-Interaction有三重突破：主動判斷、實時響應、適時智能體委託，同時保持觀察和交互。此外，該模型支持攝像頭、直播流、監控流等多種視頻輸入，也支持語音輸入輸出、可視化界面、長期記憶、後台模型接口和vLLM部署方案。(wn)