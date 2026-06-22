22/06/2026 14:18

【ＡＩ】豆包App灰測打車功能，曹操出行提供服務

《經濟通通訊社22日專訊》內媒報道，繼布局電商、團購兩大本地生活板塊後，豆包加碼即時出行賽道。獲得灰測的豆包用戶，可直接在豆包App內使用一鍵打車服務，由曹操出行提供打車服務。



據了解，用戶無需切換打車軟件，只需在豆包App對話框口述出行需求，系統即可自動識別起止地點、出行人數、用車偏好，自動匹配曹操出行運力，用戶核對路線、車型、價格一鍵確認後，曹操出行即刻完成派單。



多位在崗曹操出行司機反饋，平台現已接入豆包App專屬出行訂單，司機接單後，客戶端將彈窗提示：「師傅好，本單是豆包服務訂單，認真做好本次行程服務，將獲得2元人民幣平台驚喜服務費」。



面向用戶端，目前北京、杭州兩座城市已有部分用戶獲得灰測資格，可直接在豆包App內使用一鍵打車服務。(jq)