22/06/2026 10:26

《Ａ股焦點》黃金股多數下滑，招金黃金挫3.7%，分析料金價短期維持震盪

《經濟通通訊社22日專訊》金價今天反彈逾1%，報每盎司4209.03美元，此前一個交易日曾觸及逾一周低位。不過，滬深黃金板塊多數個股下滑，招金黃金(深:000506)挫3.7%，西部黃金(滬:601069)軟3.2%，山金國際(深:000975)跌2.8%，赤峰黃金(滬:600988)跌2.6%，中金黃金(滬:600489)跌2.5%；至於恒邦股份(深:002237)仍升4.2%，湖南黃金(深:002155)升2%。



分析師表示，目前黃金股下跌是美聯儲局加息預期升溫、機構下調預期以及地緣談判反覆三重因素共振的結果。本周預計黃金將維持震盪走勢，因投資者等待美國核心個人消費支出（核心PCE）價格指數公布，以尋求美聯儲局利率路徑的線索。



中長期而言，全球央行購金的趨勢並未改變。世界黃金協會調研顯示，89%的受訪央行預計未來12個月全球黃金儲備將繼續增加，45%計劃增持，創歷史新高。但這些長期支撐因素在當前利率環境下暫難抵消短期的拋售壓力。(ry)