22/06/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近兩周低，即期開市跌128點子報6.7751

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8150，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，較市場預測偏弱約420點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開128點子，報6.7751，上個交易日即期匯率收盤報6.7623。



市場人士認為，美聯儲9月加息預期升溫，貨幣政策預期同其他G7國家走向出現分化，另外美伊談判仍存不確定性，市場避險需求也助力美元反彈，人民幣短期承壓，但整體偏升格局有望延續。



中金公司外匯團隊稱，在伊朗局勢得到實質性進展之前，風險溢價可能會對美元繼續提供支撐。若本周美國的PCE通脹數據對此有所確認，那麼美元近期依舊可能維持強勢。人民幣匯率在近期美元偏向反彈的環境下略有承壓，不過外匯市場供求或依然偏向穩定。(jq)