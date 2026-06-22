22/06/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收140跌點子，兩連跌報6.7763，創近兩周低

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7763，較上個交易日4時30分收盤價跌140點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，全日在6.7705至6.7793之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升19點子，報6.7788。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8150，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創6月11日以來近兩周新低，較市場預測偏弱約420點。



市場人士表示，市場繼續消化美聯儲加息預期，美伊談判不確定也助力美元維持強勢，關注本周美國關鍵數據表現；人民幣則跟隨調整，但幅度有限，逢高結匯仍是接下來的主要思路。



中金公司外匯團隊稱，在伊朗局勢得到實質性進展之前，風險溢價可能會對美元繼續提供支撐。若本周美國的PCE通脹數據對此有所確認，那麼美元近期依舊可能維持強勢。人民幣匯率在近期美元偏向反彈的環境下略有承壓，不過外匯市場供求或依然偏向穩定。(jq)