22/06/2026 17:37
【聚焦數據】中國首5月FDI同比降8.6%，高技術產業FDI逆勢增19.4%
《經濟通通訊社22日專訊》中國商務部公告，2026年1-5月，全國新設立外商投資企業25297家，同比增長5.3%；實際使用外資金額3272.9億元（人民幣．下同），同比下降8.6%。5月當月實際使用外資同比增長5.9%。
從行業看，製造業實際使用外資869.7億元，服務業實際使用外資2341.5億元。高技術產業實際使用外資1301.4億元，同比增長19.4%，佔全國實際使用外資的39.8%，較去年同期提升9.4個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長96.2%、29.7%、18.2%。
從來源地看，沙特阿拉伯、馬來西亞、瑞士、美國實際對華投資分別增長285.5%、108.6%、49.4%、17.3%（含通過自由港投資數據）。(jq)
從行業看，製造業實際使用外資869.7億元，服務業實際使用外資2341.5億元。高技術產業實際使用外資1301.4億元，同比增長19.4%，佔全國實際使用外資的39.8%，較去年同期提升9.4個百分點。其中，研發與設計服務、計算機及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資分別增長96.2%、29.7%、18.2%。
從來源地看，沙特阿拉伯、馬來西亞、瑞士、美國實際對華投資分別增長285.5%、108.6%、49.4%、17.3%（含通過自由港投資數據）。(jq)