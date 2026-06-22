22/06/2026 12:19

《匯海威言－毛偉廉》美伊備忘錄最終簽署，金價料回升

《匯海威言》上周四（18日）美國聯儲局立場轉趨鷹派，市場對利率長期維持高位的預期升溫，官員們預測2026年底的利率中值為3.8厘（高於3月預測的3.4厘），意味著年內可能加息一次，鷹味甚濃的消息帶動美元指數急速走強。與此同時，美伊原定於上周五（19日）簽署諒解備忘錄，突然宣布延期，加劇市場不安，避險資金迅速流入美元資產，令美元指數一度升至101.13，高位震盪後仍以100.85收盤。在強美元壓力下，黃金及非美貨幣顯著受挫，金價回落至每盎司4160美元水平收市。然而，金價本周預計將回升。



聯儲局官員放鷹，全因擔心霍爾木茲海峽可能長時間被封鎖，從而推高通脹。然而，局勢於上周末迎來轉機。美國與伊朗最終在6月21日於瑞士成功簽署備忘錄，市場視為通脹降溫的重要訊號。該備忘錄對推動霍爾木茲海峽逐步重開具有正面作用，有助恢復全球能源供應暢順，從供應端紓緩油價壓力，進而緩和通脹預期。若能源價格持續回落，將削弱市場對聯儲局進一步加息的預期。



根據備忘錄，未來60天美伊將展開多輪談判，爭取達成更具約束力的和平協議。隨著霍爾木茲海峽全面通航的預期逐步提升，市場風險偏好有望改善，避險需求將相應下降。在此情況下，料美元強勢或難以持續。技術面亦顯示，美元指數已逼近超買區域（RSI約72），短線存在回吐壓力。本周料美元指數有望回落至99.50（6月17日低位）。



金價方面，料回升至每盎司4382美元（6月17日高位）。紐約期油方面，近日跌近超賣水平(RSI 32)，預計在每桶73至80美元區間上落。



*本周黃金技術分析*



上方第一個阻力位為4330美元（6月18日高位），若突破，可望上試4382美元（6月17日高位）。



下方第一個支持位在4120美元（6月19日低位），若失守，料下試4023美元（6月11日低位）。



*本周重要經濟數據*



周四（25日）

20:30：美國5月個人消費支出(PCE)，前值為按年上升3.3%。



*本文撰於2026年6月22日上午1時35分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。