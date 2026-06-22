22/06/2026 10:00

【風雲人物】馬斯克賬面收益達1160億美元，身家超過蓋茨

《經濟通通訊社22日專訊》根據特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新文件，馬斯克已於本月16日行使，2018年薪酬方案授予的全部約3.04億股股票期權。



文件顯示，馬斯克此次行使價格為每股23.34美元。以特斯拉本月16日404.66美元的收盤價計算，上述股票對應市值約1230億美元。扣除約70.9億美元的成本後，其賬面收益約為1160億美元，馬斯克淨獲得2.86億股受限股票。



依照彭博億萬富豪榜，微軟共同創辦人比爾蓋茲目前身家約1020億美元，也就是說，馬斯克的一次行使已超過蓋茲的身家。



不過，這些在2028年1月19日前不得出售或轉讓，目前屬於帳面財富，而非可自由支配的現金收益。(rc)