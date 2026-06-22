22/06/2026 13:28

【外圍經濟】日本上月減持756億美元海外證券，或拋美債為匯市干預籌措資金

《經濟通通訊社22日專訊》日本可能已動用持有的外國證券，其中包括美國國債，為過去一個月創紀錄的匯市干預提供資金。



根據日本財務省上周五（19日）公布的儲備數據，截至5月底，日本持有的外國證券較4月減少756億美元。這一下降規模與日本近期為支撐日圓而入市干預的金額大致相當。日本財務省上周確認，截至5月27日，當月用於匯市干預的資金達到創紀錄的11.73萬億日圓（734億美元）。



一名在報告說明會上發言的財務省官員承認，匯市干預是外匯儲備持倉大幅下降的原因之一，並表示此次降幅為紀錄最大。



*拋美債恐觸怒華盛頓*



分析指，透過出售美國國債來籌集匯市干預資金，可能不受華盛頓方面歡迎。美國官員愈發關注美國國債市場的穩定性。今年早些時候，美國財政部長貝森特曾警告日本官員，日本國債市場的波動可能蔓延至美國國債市場，顯示他對外國投資者大規模拋售美債保持高度警覺。(rc)