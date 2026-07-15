22/06/2026 08:24

【企業盈喜】冠忠巴士(00306)料全年除稅前盈利2.9億元，按年升80%

《經濟通通訊社22日專訊》冠忠巴士集團(00306)公布，預期截至3月31日止年度綜合除稅前盈利約2.9億元，升約80%。



該集團指，綜合除稅前盈利增加，主要由於各項業務整體表現穩健，當中非專利巴士業務及專利巴士業務均錄得可觀的收入增長。受惠於跨境巴士及本地巴士服務需求增長，以及專利巴士服務票價調整及客量回升，巴士相關業務表現錄得近年最為理想水平。大灣區一體化深化，進一步加強香港與大灣區內地城市在商務、旅遊及民生往來方面的聯繫，為本集團整體業務提供結構性增長動力。



不過，該集團指，燃油及人力成本持續高企，尤其在國際燃油價格波動及地緣政治因素影響下，本地零售燃油價格長期處於高位，並於3月錄得較為顯著升幅。集團持續優化車隊調配及班次安排，並透過提升營運效率及加強成本控制，有效維持整體業務穩定的經營溢利水平。



該集團將於6月底前公布業績。(wh)